»Vladimir Putin kan markere endnu en 'præstation'.«

Sådan lød det vredt fra den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, da han sent mandag aften holdt en tale til nationen, hvor han langede ud efter den russiske præsident.

Årsagen var de droneangreb, som de russiske styrker den seneste tid – også mandag – har sendt ind over landet:

»I dag var en svær dag. Det var morgenen for et nyt russisk terrorangreb,« indledte Zelenskyj sin tale og tilføjede:

Arkivfoto af Volodymyr Zelenskyj.

»Dagen igennem fortsatte rydningen af ​​murbrokker de steder, hvor det lykkedes de russiske terrorister at ramme i dag.«

Ifølge den ukrainske præsident blev et ungt kommende forældrepar dræbt under et angreb mod en lejlighedsbygning i Kyiv. Et angreb, der ifølge Zelenskyj blev udført med en iransk-fremstillet Shahed-136-drone:

»En mand og en seks måneder gravid kvinde (blev dræbt, red.)... Vladimir Putin kan markere endnu en 'præstation' – han dræbte endnu en gravid kvinde,« lød det fra Zelenskyj.

Ifølge den ukrainske præsident blev i alt fire personer dræbt under det ene 'Shahed'-angreb.

Vladimir Putin.

»Der var andre angreb også. Mere end 25 bosættelser i vores land blev angrebet i nat og her til morgen,« fortalte han.

Tidligere mandag fortalte præsidenten, at Ukraine siden søndag aften har afværget angreb fra 37 droner samt flere krydsermissiler.

Omkring 40 droner ramte mål i Ukraine, herunder fem i hovedstaden Kyiv.

Tidligt mandag morgen ramte også selvmordsdroner – såkaldte kamikazedroner – ned i et distrikt i den centrale del af Kyiv.