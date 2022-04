»Sluk det kamera!«

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump blev tilsyneladende så vred under et interview med den britiske tv-vært Piers Morgan, at han rejste sig og forlod optagelserne midt under det hele.

Tv-klip fra interviewet viser en rasende Trump, der anklager Morgan for at være »meget uærlig.«

Ordene skal være faldet, da den kontroversielle journalist mere end antyder, at Trumps manglende anerkendelse af valgresultatet for halvandet år siden var skyld i urolighederne ved Kongressen 6. januar sidste år.

Det skriver britiske aviser som blandt andre The Sun og The Guardian.

Interviewet bliver sendt mandag i næste uge, når Piers Morgans nye tv-show »Piers Morgan Uncensored« får premiere på mediemogulen Rupert Murdochs tv-kanal TalkTV.

En kort trailer fra interviewet viser de dramatiske øjeblikke, hvor Piers Morgan siger til Trump, at valget i 2020 var »frit og fair« og »du tabte.«

Det få den tidligere præsident til at udbryde:

»Kun et fjols kan mene det.«

Morgan følger op med at spørge, om ekspræsidenten synes, at han selv er et fjols, og Trump svarer:

»Det gør jeg, yeah.«

En trailer for programmet omtaler det som »årets mest eksplosive interview,« og Trump var angiveligt aggressiv og i forsvarsposition gennem hele interviewet.

On today's front page: Dramatic moment Donald Trump storms off explosive Piers Morgan interview raging ‘you’re a DISLOYAL FOOL’https://t.co/UxFHVIgi5O pic.twitter.com/jtyqBpU2NG — The Sun (@TheSun) April 21, 2022

»Jeg mener, jeg er en meget ærlig mand. Meget mere ærlig end dig, faktisk,« siger han blandt andet på et tidspunkt direkte henvendt til Piers Morgan.

De to mænd har kendt hinanden gennem de seneste 15 år, og Piers Morgan har sågar deltaget i Trumps tv-program »The Apprentice.«

I forbindelse med præsidentvalget i 2020 har Morgan dog flere gange ytret sig endog meget kritisk om Trumps manglende vilje til at anerkende valgresultatet.

Ifølge en lang klumme, som Piers Morgan selv har skrevet i The Sun om interviewet, var Trump sur, allerede inden interviewet gik i gang.

NEW: My dramatic first-person account of what went down with President Trump… https://t.co/pbnnfo0jcv — Piers Morgan (@piersmorgan) April 20, 2022

Tv-holdet fik nemlig nys om, at en ukendt person havde sendt den tidligere præsident uddrag af ting, som er kommet fra Morgans pen om Trump de seneste år.

»Disse var uden sammenligning de værste ting, jeg nogensinde har sagt om en mand, som jeg har været ven med gennem 15 år. Men jeg mener, de var retfærdige, da jeg skrev dem, og det gør jeg stadig,« skriver Morgan om citaterne.

Men noget tyder på, at det ikke er helt entydigt, hvad der er foregået under interviewet.

Efter historien om den vrede Trump, der forlader interviewet, er kommet frem, har Trumps stab nemlig offentliggjort optagelser, der viser et noget andet billede.

Former president Donald Trump walked out on an interview with Piers Morgan after the British broadcaster challenged him about his false claims about widespread voter fraud in the 2020 election. https://t.co/wHIUIVhDEL — The Washington Post (@washingtonpost) April 20, 2022

Her ses de to mænd udveksle håndtryk efter interviewet, mens de griner og småsnakker.

»Det var et godt interview,« lyder det fra Morgan.

Og Trump erklærer sig enig.

»Mange tak. Det sætter jeg virkelig pris på,« siger tv-værten.

Og det er så – ifølge Trumps team – på dette tidspunkt, at Trump beder kameramanden om at slukke.

Taylor Budowich – Trumps talsmand – siger til tv-stationen NBC News, at den tidligere præsident allerede har rejst sig fra sin stol på det tidspunkt.