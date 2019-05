Sølle tre minutter. Så kort var onsdagens møde mellem Donald Trump og Nancy Pelosi.

»Det var meget, meget, meget mærkeligt,« siger Demokraternes formand for Repræsentanternes Hus dagen derpå.

Pelosi skulle egentlig have diskuteret infrastruktur med præsidenten, men Trump afbrød mødet, før det rigtig kom igang.

Amerikanske medier - blandt dem Time - beskriver, hvordan en rasende Trump kom farende ind i lokalet og hverken satte sig ned eller gav hånd.

Få minutter efter forlod han mødet og gik derefter ud til det fremmødte pressekorps i rosenhaven foran Det Hvide Hus og forklarede, at mødet var aflyst.

Præsidenten var simpelthen blevet godt gal i skralden.

Pelosi, præsidentens onde ånd, havde nemlig få timer før mødet udtalt, at præsidenten har forsøgt at dække over sine misgerninger i Ruslands-undersøgelsen.

Selv om hun har formanet sit bagland om at holde igen med kravet om en rigsretssag mod præsidenten, langede hun selv hårdt ud efter ham. Hun anklagede ham for at forhindre, at tidligere og nuværende embedsmænd i Det Hvide Hus kan vidne i Kongressen, og at præsidenten ikke vil udlevere dokumenter til lovgiverne.

»Ingen står over loven, heller ikke USA's præsident. Og vi mener, at USA's præsident er i gang med en operation for at dække over noget,« sagde Pelosi.

Det blev Trump så rasende over, at han nægtede at gennemføre det planlagte møde med Nancy Pelosi og mindretalslederen i Senatet, Chuck Schumer.

»Istedet, i et planlagt grænsende til en 'stakkels barn'-attitude, kom han ind i rummet og sagde, at jeg havde sagt, at han var involveret i et cover-up, og at han umuligt kunne deltage i en samtale om infrastruktur, så længe vi undersøger ham,« sagde Pelosi bagefter og tilføjede:

»Nu har vi altså undersøgt ham, siden vi fik flertallet, så det er der ikke noget nyt i.«

Til de pressefolk, der i al hast havde forsamlet sig i rosenhaven på Capitol Hill, sagde præsidenten, at han ikke gør sig i dækøvelser.

»Så se at blive færdig med disse bedrageriske undersøgelser,« sagde han med henvisning til den undersøgelse, som den tidligere FBI-chef Robert Mueller har gennemført.

Mueller har undersøgt, om der var en forbindelse mellem Rusland og Trump-kampagnen i valgåret 2016. Men også om Trump har forsøgt at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen.

Trump gik også hurtigt på Twitter og beskyldte Pelosi og Schumer for at drive heksejagt på ham.