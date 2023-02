Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kina og Filippinerne er røget i totterne på hinanden og beskylder hinanden farlig adfærd og ulovlig indtrængen.

Det skriver AP News og CNN.

Ifølge den filippinske kystvagt blev flere af deres besætningsmedlemmer midlertidigt blændet, da en kinesisk kystvagt tændte for en grøn laserstråle og pegede den mod det filippinske skib.

Samtidig mener Filippinerne, at det kinesiske skib foretog 'farlige manøvre' ved at sejle for tæt på.

Hændelsen skete ifølge medierne 6. februar ved Ayungin Shoal, også kendt som Second Thomas Shoal, beliggende i Det Sydkinesiske hav.

Området ligger knap 200 kilometer fra Filippinerne.

Ifølge CNN har der gennem mange år været en strid om området. Kina mener, det tilhører dem – Filippinerne mener omvendt, de har krav på stedet.

Udenrigsministeriet i Kina har pure afvist beskyldningerne fra Filippinerne og beskylder landet for at befinde sig på kinesisk grund uden tilladelse.

»Det kinesiske søfartøj forsvarede Kinas suverænitet i overensstemmelse med Kinas nationale lov og international lov,« udtalte en talsperson fra ministeriet.

Ifølge Filippinerne var deres skib i færd med at levere forsyninger til Sierra Madre. Men dette forhindrede Kina angiveligt.

»Den bevidste blokering af det filippinske skib er en åbenlys tilsidesættelse af og en klar krænkelse af de filippinske, suveræne rettigheder i denne del af det vestfilippinske hav,« oplyser Filippinerne i en erklæring.

Området bliver dagligt administreret af Filippinerne – men som nævnt mener flere lande altså, at de har krav på stedet.