Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det startede fredeligt ud med et kompliment:

»Jeg var meget stolt af at kende dig,« faldt ordene.

Men så blev tonen mere kras.

Og så forlod den prominente italienske tv-journalist Alessandro Sallusti et interview med sin kollega på direkte tv.

Sallusti talte med kollegaen Massimo Giletti, der er udsendt som korrespondent i Ruslands hovedstad Moskva i øjeblikket.

Gilleti stod side om side med talskvinden for Ruslands udenrigsministerium, Maria Zakharova, og den Kreml-positive tv-vært Vladimir Solovjov foran den røde plads i Moskva.

De deltog i det italienske tv-show »Non è l'Arena«. Og så begyndte de verbale skud ellers at regne: Alessandro Sallusti anklagede sin kollega for at bedrive russisk propaganda.

»Jeg forestillede mig, at du ville tale med Putin eller en topembedsmand, og at du ville gøre os stolte af vores frie presse. I stedet, som det blev sagt mere høfligt af Myrta (deres kollega, red), er jeg vidne til total servilitet i forhold til den værst tænkelige form for propaganda,« som det lød fra Sallusti ifølge Newsweek.

Tv-journalistens bratte exit fra live-tv er imidlertid en del af en større fortælling om italienske tv-stationers dækning af krigen i Ukraine.

Vreden har hobet sig op.

Russisk propaganda

Siden Rusland invaderede Ukraine 24. februar, har italienske tv-stationer givet masser af taletid til Putin-venlige stemmer stort set uden at sige dem imod.

Det var da heller ikke tilfældigt, at valget faldt på Italien, da Sergej Lavrov, Ruslands udenrigsminister, for en måned siden gav sit første interview til et vestligt medie siden krigens start.

Da den prominente tv-journalist Alessandro Sallusti hørte, at hans kollega Massimo Giletti skulle til Rusland, blev han stolt – stolt over at kende Giletti – for han havde regnet med, at journalistkollegaen ville udfordre Rusland og henvende sig til russiske borgere frem for italienske borgere, som han siger.

Det skete ifølge Sallusti ikke. Kollegaen tog bare imod de udtalelser, som talskvinden for Ruslands udenrigsministerium, Maria Zakharova, og den Kreml-positive tv-vært Vladimir Solovjov kom med.

I sit angreb mod kollegaen fortalte Sallusti i den forbindelse, hvordan det gjorde ham oprevet at se en journalist, han respekterer, blive kaldt for »et barn« og »inkompetent« af »en idiot« som den russiske talskvinde for udenrigsministeriet, Maria Zakharova.

Zakharova anklagede den italienske korrespondent for at »tænke som et barn«, da han begyndte at tale for forhandlinger mellem Rusland og Ukraine. Han undlod ifølge Newsweek at modsige eller protestere mod udtalelserne.

»Paladset bag dig (Kreml, red.): Du bør minde vores seere om, at det er her, de værste forbrydelser mod menneskeheden i det 20. og 21. århundrede blev organiseret. Det palads er fuld af lort,« lød det fra Alessandro Sallusti til hans kollega.

Sallusti afsluttede sin tale med at sige, at han ikke vil honoreres for sin rolle i tv-showet. Og så forlader han livesendingen med ordene:

»Jeg afslutter min deltagelse i denne farce.«

Ifølge Newsweek har den kontroversielle episode på italiensk tv sat gang i en heftig debat på de sociale medier.

Denne artikel er fra Berlingske.