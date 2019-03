En gruppe dyreaktivister gik 'over grænsen', da de forleden forsøgte at få gæsterne på en af Jamie Olivers restauranter til at genoverveje deres holdning til at spise kød.

Bevæbnet med alt fra skilte og blomster til en falsk pattegris på en tallerken stormede omkring 25 personer fra protestgruppen 'Direct Action Everywhere' (DxE) fredag aften en af den britiske stjernekoks restauranter.

Uheldigvis gik demonstranterne - ifølge politiet - 'langt over grænsen' og blev ligefrem 'aggressive' i deres forsøg på at belære restaurantgæsterne om madvaner. Det skriver The Evening Standard.

Ifølge avisen blev stemningen og demonstrationen så intens ved restauranten i Brighton i England, at politet måtte træde ind og fjerne aktivisterne.

Foto: DxE / Screenshot Vis mere Foto: DxE / Screenshot

Inden da nåede en af de deltagende dog at holde en højlydt tale, som angiveligt begyndte med ordene: 'Vi vil gerne have alle til at tænke over, hvad de spiser'.

»Måden, som dyrekød bliver præsenteret og reklameret for, gør det nemt at glemme, at de engang var levende dyr. Og ikke mindst at de var et tænkende og følende individ,« lød det i talen ifølge The Evening Standard.

På flere af skiltene, som aktivisterne havde medbragt til deres 'happening', stod der ting som: 'Det er ikke mad, det er vold' og 'En barmhjertig slagtning er en løgn'.

Ifølge The Evening Standard nåede protestgruppen at være på restauranten i omkring 15 minutter, før politet mødte op.

Foto: DxE / Screenshot Vis mere Foto: DxE / Screenshot

Politiet har bekræftet over for avisen, at de var til stede ved restauranten fredag aften, men at de ikke behøvede at udøve magt på nogen måde.

DxE påstår dog i en skriftlig udtalelse, at politibetjentene 'skubbede en deltager ned på jorden og truede med at anholde dem'.

Gruppen påstår endvidere, at mens nogle af restaurantgæsterne viste forståelse for deres budskab, så var der andre gæster, som 'blev voldelige'.

»En gæst skubbede en aktivist og tog hende på numsen og angreb derefter en anden aktivist, som forsøgte at træde ind i mellem dem,« siger en talsmand fra DxE til The Evening Standard.

Dyreaktivister stormede fredag aften en af Jamie Olivers restauranter. Foto: DxE / Screenshot Vis mere Dyreaktivister stormede fredag aften en af Jamie Olivers restauranter. Foto: DxE / Screenshot

En talsmand fra Sussex Police fastholder dog, at det var en 'fredelig' aktion, og at de fleste demonstranter allerede var gået ud af restauranten, da politiet dukkede op.

»Der var kun et par (demonstranter, red.) indenfor, men de blev fjernet og fortsatte deres protest udenfor,« siger talsmanden og fortsætter:

»De var ret aggressive over for kunderne, der forsøgte at spise deres mad, men de var intet andet end demonstranter, der gik en smule over grænsen over for kunderne i restauranten, og det ser vi selvfølgelig ikke let på.«

Ingen blev anholdt i forbindelse med protesten.