33-årige Alexandre Look ringede til sin mor, da Hamas gik til angreb i weekenden. De talte sammen, og han råbte til højre og venstre.

Men pludselig lød der skud, og der blev helt stille.

Nu regner moren, Raquel Ohnona Look, ikke med at se sin søn i live igen. Det fortæller hun sammen med sin mand til CBC News.

Hun fortæller blandt andet, at hun kunne høre kvinder skrige i baggrunden.

Familien til Alexandre Look forventer, at han er blevet dræbt. Foto: Facebook. Vis mere Familien til Alexandre Look forventer, at han er blevet dræbt. Foto: Facebook.

Alexandre deltog i musikfestivalen Tribe of Nova sammen med tusind andre, da Hamas-terrorister gik til angreb. Da det skete, ringede han til sin mor.

Hun bad sin søn om at gemme sig.

»Og så hørte jeg ham sige til sine venner: 'De kommer tilbage. De er mange.«

»Jeg hørte en masse skud, en masse tumult. Og så hørte jeg ingenting.«

Mindst 260 personer meldes dræbt på musikfestivalen. Canadiske Alexandre Look er ikke officielt meldt død. Men familien forventer at få meldingen snart.

Nu går de og venter, mens minutter føles som timer. Og gruer for, hvor længe de skal vente på at få liget af deres søn udleveret.

Efter massakren har Raquel Ohnona Look og ægtefællen, Alain Haim Look, været i kontakt med to personer, som var sammen med deres søn under massakren.

De fortæller, at de lå 30 personer i en bunker. Bunkeren havde dog ingen dør, så Alexandre blokerede indgangen med sin egen krop, har familien fået fortalt.

Havde det ikke været for Alexandre, ville alle 30 have været døde, siger to af de overlevende. De har også fortalt forældrene, at de så hans krop 'gennemhullet af kugler efter skyderiet'.

»Han døde, mens han reddede andre,« lyder det fra Raquel Ohnona Look, mens Alain Haim Look supplerer:

»Som en sand kriger døde han som en helt, der ønskede at beskytte de mennesker, han var sammen med.«

Tribe of Nova-festivalen er siden blevet forvandlet til en krigszone.

Efterladte telte, forladte og ødelagte biler ses ved indgangen til festivalen, hvor folk desperat forsøgte at flygte – men blev afspærret af Hamas-terrorister.

Udover de dræbte, meldes adskillige også kidnappet og ført til Gaza af Hamas.

Beretningen fra Alexandre Looks familie er blot en af mange, der fylder medier verden over i disse dage i kølvandet på weekendens angreb.

Shani Louk, en 30-årig tysk kvinde, er en af dem, der meldes kidnappet, har hendes mor udtalt:

»Denne morgen blev min datter, Shani Nicole Louk, en tysk statsborger, kidnappet af en gruppe terrorister i det sydlige Israel af det palæstinensiske Hamas. Vi fik tilsendt en video, hvor vi tydeligt kunne se vores datter bevidstløs i bilen med palæstinenserne, og de kørte rundt i Gazastriben,« siger hun.

