FBI er 'bekymret' over rapporterne om, at hemmelige 'politistationer', der har forbindelse til Kina, er lavet over hele USA.

I september afslørede en rapport fra NGOen Safeguard Defenders tilstedeværelsen af disse stationer i hele verden. New York var et af stederne.

FBIs leder, Christopher Wray, fortæller til de erfarne politikere, at bureauet holder øje med rapporterne om sådanne centre. Det skriver BBC.

»Vi er bevidste om at sådanne centre eksisterer,« siger Christopher Wray.

»Det underminerer vores suverænitet og går samtidig uden om de juridiske og lovmæssige standarder.«

Direkte adspurgt om de såkaldte 'politistationer' var en omgåelse af loven i USA, sagde Wray at FBI 'så på de legale parametre'.

Han talte ved en høring i Homeland Security and Governmental Affairs Committee i det amerikanske senat, hvor han blev grillet af erfarne lovgivere.

Christopher Wray sagde at USA havde åbnet en række sager mod den kinesiske regering, der generer folk i USA, som er kritiske over for den kinesiske præsident, Xi Jinping.

»Det er et virkeligt problem, og noget som vi taler med vore fremmede partnere om. For vi er ikke det eneste land, hvor det er sket,« siger han.

I sidste måned blev en af de kinesiske 'politistationer' i den irske hovedstad Dublin beordret til at lukke af Irlands regering. Også Canada undersøger kinesiske 'politistationer' i landet.