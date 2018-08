En tilhænger af oppositionsbevægelsen Movement for Democratic Change (MDC) laver partiets symbol med hånden, idet han eskorteres fra en retssal ind i en politivogn mandag. Han er et af de 27 MDC-medlemmer, der er stillet for en dommer, anklaget for at have et ansvar i den vold, der brød ud efter sidste uges valg. Zinyange Auntony/Ritzau Scanpix