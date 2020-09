Kun en ud af fem vil stemme "populistisk", viser undersøgelse fra den private stiftelse Bertelsmann Stiftung.

Antallet af tyskere, som er lydhøre over for populistiske holdninger, er faldende. Det viser en ny undersøgelse, som er offentliggjort torsdag.

- Kun en ud af fem vil stemme populistisk, viser undersøgelsen.

Den er foretaget af den private stiftelse Bertelsmann Stiftung.

Det er en markant nedgang i forhold til 2018, hvor den samme undersøgelse blev foretaget. Dengang var det en tredjedel, som svarede, at de var parate til at stemme på en person, som stod for populistiske idéer.

Rapporten definerer en "populistisk tankegang" som en tankegang, hvor en person erklærer sig enig i otte typiske populistiske erklæringer vedrørende staten og samfundet.

Der fremgår ikke umiddelbart konkrete eksempler på, hvad en "populistisk erklæring" kan være.

Over 10.000 repræsentative vælgere blev spurgt i undersøgelsen, som blev foretaget i juni.

Allerede før coronapandemien ramte Tyskland og verden i vinter, var trenden synlig. Populisterne er blevet stadigt mindre populære siden da.

- Støtten til myndighederne for deres håndtering af krisen har forstærket denne tendens, hedder det i undersøgelsen fra Bertelsmann Stiftung og det sociale videnscener i Berlin, WZB.

I rapporten advares der imidlertid mod, at højrepopulistiske grupperinger kan blive mere radikaliserede, desto mindre populære de er. Denne advarsel er særligt møntet på det yderliggående højrefløjsparti AfD, som ifølge rapporten i stigende grad er blevet et parti for højreekstremistiske vælgere.

I den aktuelle diskussion om ekstremisme i Tyskland har den socialdemokratiske toppolitiker Saskia Esken på Twitter kaldt personer, der protesterer mod coronarestriktioner, for "Covidioter".

Udtrykket trækker covid-19 sammen med idioter.

Hundredvis af personer har anklaget Esken for bagvaskelse. Men hun insisterer på, at hun blot udnytter sin forfatningsmæssige ret til at udtale sig.

Esken er sammen med Norbert Walter-Borjans partileder for SPD, som er juniorpartner i forbundskansler Angela Merkels konservativt ledede forbundsregering.

/ritzau/dpa