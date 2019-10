Verdens handel med dyr presser hver femte dyreart, viser nyt studie fra to universiteter.

Over 5500 forskellige dyrearter - fugle, pattedyr, padder og krybdyr - købes og sælges på markeder verden over.

Det er langt flere end hidtil antaget, viser en ny rapport, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science.

Handlen med eksotiske dyr er blevet udviklet til en milliardindustri og er i stigende grad en trussel mod biodiversiteten, altså naturens mangfoldighed.

Der findes ikke officielle tal for omfanget af handlen, og de nye undersøgelser er foruroligende, da de viser, at truede dyrearter er overrepræsenteret.

I alt handles 5579 af de kendte 31.745 hvirveldyrarter, som er dyr med en rygsøjle eller skelet. Dette er 50 procent flere and tidligere antaget.

Handel med vilde dyr er, sammen med menneskelige ændringer af naturen, den vigtigste årsag til, at dyrearter uddør.

- At det er et så stort antal forskellige arter, der handles, er stærkt overraskende, og det er dybt bekymrende, at det ser ud til, at antallet vil stige stadigt mere, siger en af forfatterne bag rapporten, professor David Edwards ved University of Sheffield, til BBC.

27 procent af alle pattedyr er en del af dyrehandlen.

Pattedyr sælges som oftest for at blive brugt til forskellige produkter, mens krybdyr og padder sælges til zoologiske haver eller omsættes som eksotiske kæledyr.

23 procent af alle fuglearter købes og sælges - både til medicinsk brug og som kæledyr.

- Hvis der ikke sker effektive indgreb for at standse både udbud og efterspørgsel, så er der reelt en fare for, at mange arter vil forsvinde, siger Edwards.

I studiet forudsiges det, at yderligere 3000 dyrearter vil blive handlet i fremtiden - både lovligt og ulovligt.

/ritzau/AFP