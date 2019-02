Førstepiloten var mentalt forstyrret og begik en endeløs række af grove fejl.

Sådan lyder konklusionen i den endelige rapport fra den nepalesiske havarikommission om US-Bangla Airlines' fly nummer 211, der 12. marts sidste år styrtede på landingsbanen i Tribhuvan-lufthavnen i Katmandu.

52 omkom i den tragiske ulykke efter et landingsforsøg, der gik fuldstændig galt. 19 passagerer overlevede ulykken med alvorlige kvæstelser.

Undersøgelsen peger på, at de fleste formentlig kunne have overlevet selve styrtet – men grundet en brand, der opstod seks sekunder efter og som følge af meget brændstof spredte sig hurtigt, kunne de fleste passagerer ikke at nå at blive evakueret.

I perioder virkede det endda, som om han (førstepiloten, red.) havde et psykisk sammenbrud. Den nepalesiske havarikommission

Flyets 52-årige mandlige førstepilot, Abid Sultan, brugte ifølge rapporten en del energi på at skælde ud på en kollega, som ikke var til stede.

»I perioder virkede det endda, som om han havde et psykisk sammenbrud,« skriver havarikommissionen ifølge Ingeniøren.

Samtidig røg han en del cigaretter. Selv under indflyvningen til Katmandu, som skulle ende med at gå helt galt.

Førstepiloten missede landingsbanen. Flyet var fløjet hele vejen forbi banen, og flyets varslingssystem advarede gentagne gange om, at en kollision med jorden var nært forestående. Under landingsproceduren bekræftede førstepiloten hele fire gange, at landingshjulene var nede, selv om de ikke var det.

Det lykkedes ham efter noget tid at finde landingsbanen, hvorefter kontroltårnet gav ham tilladelse til at lande nordfra.

»Men selv om det fremstod som umuligt at kunne lande på landingsbane 20 fra flyets daværende position og højde, startede førstepiloten af en eller anden grund desperate manøvrer i et forsøg på at få flyet ned på jorden,« skriver den nepalesiske havarikommission i rapporten.

En overgang frygtede flyvelederne i kontroltårnet, at flyet ville styrte ind i kontroltårnet, og kastede sig derfor ned på gulvet. Det kunne være gået endnu værre, da flyet fløj over terminalbygningen, før det til sidst forulykkede.

Situationen blev ikke bedre af, at flyets kvindelige andenpilot på 25 år, Prithula Rashid, havde markant mindre flyerfaring end sin mandlige kollega. Det forklarer formentlig, at hun ikke i større grad greb ind.

Førstepiloten havde en fortid i det bangladeshiske flyvevåben, men stoppede grundet psykiske problemer, skriver havarikommissionen. Han døde kort efter ulykken af sine kvæstelser. Samme skæbne overgik andenpiloten.