Et passagerfly blev i 2014 skudt ned i Ukraine. Efterforskere konkluderer, at missil kom fra russisk brigade.

Utrecht. Et russisk missil, der nedskød passagerflyet MH17 for fire år siden, blev affyret fra Rusland. Det konkluderer en international undersøgelse af hændelsen for første gang.

Efterforskerne er kommet til "den konklusion, at Buk-Telar, som nedskød MH17, kom fra den 53. antiluftskytsbrigade i Kursk i Rusland", siger hollænderen Wilbert Paulissen fra efterforskningsholdet.

Passagerflyet fra Malaysia Airlines blev skudt ned i 2014 over det østlige Ukraine.

- Den 53. brigade er del af Ruslands væbnede styrker, siger Paulissen på en pressekonference i Holland.

Passagerflyet med 283 passagerer og 15 besætningsmedlemmer blev skudt ned 17. juli 2014 på vej fra Amsterdam til Kuala Lumpur. Alle om bord, hvoraf de fleste var hollændere, blev dræbt.

Efterforskerne har tidligere sagt, at flyet blev skudt ned af et russiskproduceret BUK-missil. Men de har ikke tidligere sagt, hvem der affyrede det.

Nu har holdet genskabt den bane, som missilet skal have taget fra landjorden i Kursk. Det er sket ved hjælp af videoer og foto.

Kursk ligger i Rusland umiddelbart på den anden side af grænsen til Ukraine.

Ifølge Wilbert Paulissen har efterforskerne fastslået flere karakteristika på missilet.

- Disse karakteristika har fungeret som en slags fingeraftryk på missilet, siger hollænderen.

Rusland har vedholdende afvist, at landet stod bag nedskydningen. Russerne har beskyldt Ukraine for at sende MH17 til jorden.

Undersøgelsen, som ledes af Holland, retter fokus på omkring 100 personer, som mistænkes for at have spillet en aktiv rolle i hændelsen. Disse navne har holdet ikke offentliggjort.

Efterforskningen er ikke slut, siger chefefterforsker Fred Westerbeke, som dog fortæller, at arbejdet er i sin afsluttende fase.

/ritzau/AFP