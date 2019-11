Efterforskere opsnapper opkald og siger, at Rusland havde indflydelse, da passagerfly blev ramt over Ukraine.

Et internationalt hold, der har efterforsket nedskydningen af et malaysisk passagerfly over det østlige Ukraine i 2014, siger, at det har opsnappet telefonopkald, der peger på, at den russiske regering spillede en rolle.

Rusland kalder de nye oplysninger falske.

MH17 blev skudt ned 17. juli 2014 under en flyvning fra Amsterdam i Holland til Kuala Lumpur i Malaysia. Alle 298 om bord omkom.

Flyet blev ramt over et område, der samme forår var blevet overtaget af prorussiske oprørere i det østlige Ukraine.

Det internationale efterforskningshold (JIT) fastslog allerede i juni, at raketten, der ramte passagerflyet, kom fra Ruslands flybase i Kursk ikke langt fra grænsen til Ukraine.

Ved den lejlighed sigtede JIT tre russere og en ukrainer for drab på de 298 om bord på MH17.

JIT siger nu, at oprørerne i den selvudråbte Donetsk Folkerepublik (DNR) - som formentlig affyrede raketten - var i tættere kontakt med Rusland og under større indflydelse end tidligere antaget. At Rusland kan have spillet en større rolle ved nedskydningen af passagerflyet, end det tidligere har stået ved.

JIT offentliggør på sin hjemmeside opsnappede telefonopkald og -samtaler, som blev ført mellem parterne.

JIT nævner i den sammenhæng Sergej Aksjonov, den russisk udpegede leder på Krim, og Vladislav Surkov, der er rådgiver for Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Den ukrainske halvø Krim blev i februar 2014 besat af russiske styrker.

En talskvinde for Ruslands udenrigstjeneste siger, at JIT fordrejer tingene.

/ritzau/AFP