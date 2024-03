Det Hvide Hus og Bidens private advokat skal gennemgå rapport om dokumentsag inden offentliggørelse.

Den særlige anklager Robert Hur har færdiggjort sin efterforskning af, hvorvidt USA's præsident Joe Biden har fejlhåndteret klassificerede dokumenter i sin tid som vicepræsident.

Det oplyser USA's justitsminister, Merrick Garland, i et brev til Kongressen onsdag.

Garland skriver i brevet, at Hur har indsendt sin endelige rapport til Det Hvide Hus og Bidens private advokat, så de kan kommentere og gennemgå rapporten.

Efter at Det Hvide Hus har gennemgået rapporten vil den ifølge Garland blive sendt til Kongressen. Justitsministeren siger, at han vil gøre så meget af rapporten som muligt offentlig "i overensstemmelse med juridiske krav og ministerieprotokol".

Det Hvide Hus forventer, at det kan gennemgå rapporten inden udgangen af denne uge. Det oplyser talsmand for Det Hvide Hus Ian Sams.

Undersøgelsen har fokuseret på dokumenter med relation til Bidens tid som vicepræsident i USA under den demokratiske præsident Barack Obama fra 2009 til 2017 og den periode, hvor Biden sad i Senatet.

Dokumenterne er blevet fundet i Bidens hjem og tidligere kontor.

Tidligere præsident Donald Trump, der ventes at blive Bidens modstander ved præsidentvalget til november, har også en sag om dokumenter.

Han står over for 40 tiltalepunkter for at have opbevaret sensitive nationale sikkerhedsdokumenter på sit resort i Florida, efter at han forlod præsidentembedet i 2021.

Han er også tiltalt for at hindre den amerikanske regerings forsøg på at få dokumenterne tilbage.

I juni sidst år nægtede Trump sig skyldig i dokumentsagen og sagde, at han havde ret til at beholde dokumenterne.

Trump står også over for andre tiltaler - blandt andet for at forsøge at omstøde resultatet af præsidentvalget i 2020.

/ritzau/Reuters