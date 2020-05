Børn kæmper med følelser af angst, kedsomhed og isolation under coronakrisen, viser rapport fra Red Barnet.

Næsten et ud af hvert fjerde barn kæmper med følelser af angst under pandemien. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet baseret på svar fra over 6000 børn og forældre i flere lande.

Nedlukninger, krav om at holde fysisk afstand og ingen skolegang under coronakrisen påvirker mange børn så hårdt, at de risikerer at få varige psykiske lidelser som eksempelvis depression ifølge rapporten, som Red Barnet har offentliggjort fredag.

- Nok er børn modstandsdygtige, men vi kan ikke undervurdere den indflydelse, som pandemien har på deres mentale velvære og generelle helbred, udtaler Marie Dahl, der er chef for Red Barnets psykologiske støtteenhed.

- Børn i stabile omgivelser klarer sig sandsynligvis bedre, men mange børn er ikke så heldige, siger hun.

Selv om mange lande gradvist begynder at ophæve deres nedlukninger, så er forbliver mange skoler lukkede. Det påvirker omkring 1,3 milliarder børn og studerende verden over, og skrappe sociale restriktioner vil sandsynligvis vare ved kloden over, skriver Red Barnet i rapporten.

Nedlukningerne er især hårdt for børn og unge, som i forvejen har en vanskelig tilværelse. Det kan være vold i hjemmet eller mangel på støtte fra voksne. Også børn, hvis familier lider under fattigdom, er ekstra sårbare ifølge Red Barnet.

Et af de mest negative aspekter for børn er, at de bliver frataget muligheden for at lege eller opholde sig udendørs med deres kammerater.

Flere børn er desuden nervøse for at falde bagud med deres uddannelser.

- Det er med til at forstærke deres følelser af berøvelse og angst, skriver Red Barnet.

Undersøgelsen, der omfatter børn og forældre i USA, Finland, Storbritannien, Tyskland og Spanien, viser også, at op mod 65 procent af børnene kæmper med kedsomhed og følelsen af isolation.

