Komité fastslår, at der mangler klarhed over, om Rusland blandede sig i britisk folkeafstemning om EU.

Storbritannien har ikke undersøgt en mulig russisk indflydelse på folkeafstemningen om brexit i 2016 godt nok.

Sådan lyder en af de centrale konklusioner i en længe ventet rapport fra det britiske parlaments efterretnings- og sikkerhedskomité.

Komitéen opfordrer derfor til, at der bliver gennemført en grundig undersøgelse af, om Rusland søgte at blande sig i folkeafstemningen.

Det skriver avisen The Guardian.

- Selv hvis konklusionen af en sådan undersøgelse er, at der var minimal indblanding, så vil det ikke desto mindre forsikre offentligheden om, at Storbritanniens demokratiske processer fortsat er relativt sikre, hedder det i rapporten.

I 2016 stemte briterne ved folkeafstemningen for at træde ud af EU. Ifølge komitéen har de britiske efterretningstjenester fejlet, skriver The Guardian.

Den fremhæver USA som eksempel på et land, som har handlet anderledes resolut.

- Denne situation er i stærk kontrast til USA's håndtering af påstande om russisk indblanding i præsidentvalget i 2016, hvor en undersøgelse fra en efterretningstjeneste lå klar to måneder efter valget, lyder det i rapporten.

/ritzau/