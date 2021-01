Verden har brug for mere internationalt samarbejde, hvis der skal gøres noget ved ulighed, siger professor.

Milliardærer som Amazons Jeff Bezos og Tesla-grundlægger Elon Musk har set deres formue vokse under pandemien.

Til gengæld risikerer over 200 millioner mennesker at blive skubbet ud i fattigdom på grund af coronakrisen.

Det fremgår af en rapport fra hjælpeorganisationen Oxfam, som er udgivet op til dette års digitale Davos-møde i Verdens Økonomiske Forum (WEF), der begynder mandag.

Oxfam kræver, at verdens lande tager yderligere skridt for at komme uligheden til livs.

Det er absurd, at vi midt i en af de største kriser nogensinde kan se, at den globale superelite har øget deres formuer væsentligt, siger Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS.

- Flere hundrede millioner af mennesker har mistet deres arbejde og indtægtsgrundlag og risikerer snarere at dø af det end af coronavirusset selv. Men verdens rigeste mærker knapt, at vi står midt i en krise.

Ifølge rapporten er verdens milliardærers samlede formue mellem marts og december steget betragteligt. Mere præcist er den med omkring 23.800 milliarder kroner til i alt cirka 73.000 milliarder kroner.

Den samlede formue blandt verdens ti rigeste mænd - som ud over Musk og Bezos også tæller blandt andre Microsofts Bill Gates og Facebook-direktøren Mark Zuckerberg - er blevet omkring 3300 milliarder kroner større ifølge Oxfam.

Hvis der skal gøres op med den store ulighed i verden, vil det kræve markante ændringer og internationalt samarbejde. Det mener Jayati Ghosh, økonomiprofessor ved University of Massachusetts Amherst.

Nogle tiltag ligger dog ikke nødvendigvis så langt ude i fremtiden, forklarer hun til Thomson Reuters Foundation - den velgørende del af medieorganisationen Thomson Reuters.

Blandt andet tror hun, at den nye amerikanske præsident, Joe Biden, vil vise "større villighed" til at handle i forhold til skattely og til at støtte udviklingsnationer end tidligere præsident Trump.

- Der er visse meget, meget store udfordringer. Men der er også mange ting, der kan sættes i værk relativt hurtigt, siger Ghosh til Thomson Reuters Foundation.

Oxfam benytter blandt andet estimater fra Verdensbanken for global fattigdom til at udarbejde rapporten.

/ritzau/