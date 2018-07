Militæret i Myanmar konfiskerede våben fra rohingyaerne inden angreb, siger menneskerettighedsorganisation.

København. Myanmar lavede "omfattende og systematiske forberedelser" til en brutal militær operation rettet mod det muslimske rohingya-mindretal i august 2017.

Det siger menneskerettighedsorganisationen Fortify Rights i en rapport, der udgives torsdag ifølge det tyske nyhedsbureau, dpa.

Igennem omfattende interviews har gruppen dokumenteret det, som de mener, er militærets forberedelser til en offensiv mod rohingyaerne.

Mindst 11.000 soldater, 900 politiofficerer samt civile dræbte og voldtog rohingyaer og brændte huse ned. Det står i rapporten, der er 122 sider lang.

Det skal have tvunget 700.000 til at flygte til Bangladesh fra delstaten Rakhine i det vestlige Myanmar.

Op til den militære offensiv gennemrodede militærpersoner og politiet rohingya-hjem og konfiskerede knive og andet, der kunne bruges som våben.

Samtidig blev lokale, der ikke er en del af mindretallet, trænet og bevæbnet med sværd ifølge menneskerettighedsorganisationen.

- Folkedrab sker ikke spontant, siger Matthew Smith, der er direktør for Fortify Rights.

- Straffrihed for disse forbrydelser vil bane vej for flere lovovertrædelser og angreb i fremtiden. Verden kan ikke stå og se til, at et andet folkedrab folder sig ud, men lige nu er det præcis det, der sker, siger han.

Den thailandske organisation, har opfordret Den Internationale Straffedomstol til at føre en sag på baggrund af deres bevismateriale.

De mener, der er beviser på mord, udryddelse, voldtægt, tvangsforflytning, tortur, indespærring, forsvinden og forfølgelse begået af Myanmar.

Regeringen i landet har afvist anklagerne om brud på rettigheder i Rakhine. I stedet har man forklaret, at de militære operationer var lovlige.

Regeringen siger, at de var rettet mod rohingya-terrorister, efter politistationer og militære bygninger blev angrebet i august sidste år.

