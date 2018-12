Justitsminister i Illinois mener, at den katolske kirke har svigtet sit ansvar og negligeret overgrebs omfang.

Justitsministeren i den amerikanske delstat Illinois, Lisa Madigan, løftede onsdag sløret for en opsigtsvækkende rapport om præsters systematiske sexovergreb mod børn.

Her fremgår det, at den katolske kirke har undladt at identificere mindst 500 præster, der er anklaget for sexmisbrug af børn.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Lisa Madigan langer i rapporten kraftigt ud efter den katolske kirke.

- Ved ikke at undersøge anklagerne grundigt har den katolske kirke ikke levet op til sin moralske forpligtelse til at give overlevere, sognebørn og offentligheden en komplet og korrekt redegørelse for Illionois' præsters upassende seksuelle adfærd, siger hun.

- Den katolske kirke har aldrig gjort en indsats for at afgøre, hvorvidt de anklagede præsters adfærd blev ignoreret eller mørklagt af overordnede, tilføjer hun.

Hun beskylder den katolske kirke for at negligere problemets omfang. Således har kirken kun identificeret 185 præster, der er anklaget for sexmisbrug.

Ifølge justitsministeren er tallet langt højere. I alt er 690 præster nu under anklage.

Lisa Madigan begyndte at undersøge katolske præsters sexovergreb på børn i august.

Justitsministeren i Pennsylvania havde forinden konkluderet, at præster i delstaten stod bag overgreb mod tusindvis af børn.

Overgrebene var sket over en periode på 70 år og var blevet mørklagt af biskopper.

Afsløringerne fra Illinois er et nyt slag mod den katolske kirke. Den er flere gange er blevet anklaget for at forsømme sit ansvar i sager om præsters overgreb.

Ærkebiskop i storbyen Chicago Blase Cupich beklager kirkens håndtering af sagerne i Illinois.

- Jeg vil igen udtrykke en dybfølt beklagelse på vegne af hele kirken for, at vi ikke har adresseret problemet med præsters sexmisbrug, siger han i en erklæring.

- Det er de overlevende ofres mod, der har kastet et rensende lys over dette mørke kapitel i kirkens historie, tilføjer han ifølge Reuters.

/ritzau/