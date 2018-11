Klimaforandringer vil gøre dybe indhug i den amerikanske økonomi frem mod 2050, advarer en ny klimarapport.

Allerede i dag kan klimaforandringerne mærkes i den globale økonomi.

Men om en årrække risikerer fænomenet at koste USA flere hundrede milliarder dollar om året, medmindre der tages drastiske skridt for at skære ned på udledningen af klimaskadelige stoffer.

Så dyster er udsigten i en stor rapport fra den amerikanske regering, der skuer frem mod 2050.

- Midt i dette århundrede kan de årlige tab i USA på grund af klimaforandringer nå op på hundredvis af milliarder dollar, lyder det i den seneste udgave af rapporten, National Climate Assessment.

Uden bæredygtige indsatser på både globalt og regionalt plan vil klimaforandringer betyde store tab inden for ejendom og infrastruktur i USA, står der i rapporten, der er udarbejdet af 300 forskere.

- Virkningen af klimaforandringer ud over vores grænser ventes i stigende grad at påvirke vores handel og økonomi, advarer rapporten.

Klimaforandringerne vil også påvirke amerikanske virksomheder, der har forretninger og leverandører i udlandet.

Rapporten er bestilt af USA's kongres og godkendt af National Academy of Sciences, USA's videnskabsakademi.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, afviste blankt de konklusioner, forskerne var kommet frem til i sidste års rapport.

Han har ikke umiddelbart kommenteret den omkring tusind sider lange rapport, der blev offentliggjort fredag.

Men tidligere på ugen tog han ifølge AFP tilsyneladende fejl af begreberne "vejr" og "klimaforandringer", da han skrev på Twitter:

- Brutal og langvarig kulde kan slå ALLE REKORDER - hvad blev der af den globale opvarmning?

Præsidenten har flere gange tidligere afvist klimaforandringer som værende rent fup.

/ritzau/AFP