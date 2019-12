Det sker usædvanlige ting oppe nordpå.

Længe har Jordens magnetiske nordpol - som er vigtig for vores navigation - sneget sig længere og længere fra sit nuværende hjem over Canada og over mod Sibirien. Nu viser en ny rapport, at den har bevæget sig hurtigere, end man tidligere har antaget.

Det skriver Ingeniøren.

Der er som sådan ikke noget nyt i, at den magnetiske nordpol er på vej over mod Sibirien. Det har man været klar over siden 1831, hvor forskere første gang fandt ud af, at den rykkede sig.

Geografisk og magnetisk nordpol - Den geografiske nordpol er et fast punkt i den nordlige del af Det Arktiske Ocean omkring 700 kilometer nord for Grønland. Punktet ligger på 90 grader nordlig bredde. - Den magnetiske nordpol ligger omvendt ikke et fast sted, men flytter sig over tid. Det skyldes forandringer i Jordens ydre kerne. - I øjeblikket ligger den geografiske og den magnetisk nordpol omkring 500 kilometer fra hinanden. Historisk set er det ret tæt, men den magnetiske nordpol er på vej længere væk. Kilder: Den Store Danske, AP, DTU Space. /ritzau/

Men i en ny rapport fra WMM2020 lyder det, at den magnetiske nordpol har mere fart på - i hvert fald i geologisk forstand - end man tidligere har troet.

Tidligere har man regnet med, at den bevæger sig med ti kilometer om året, men i rapporten fastslås det, at den lige nu bevæger sig med hele 55 kilometer om året.

Ifølge Ingeniøren er det vigtigt, der er styr på placeringen af den magnetiske nordpol, da den har afgørende betydning for blandt andet vores navigationssystemer i blandt andet skibe og telefoner.

Det ser dog ikke ud til, at Nordpolen kommer til at fortsætte sin hastige færd mod Sibirien de kommende år. Af rapporten fremgår det, at den sandsynligvis vil falde lidt i tempo og 'kun' bevæge sig med 40 kilometer om året.

Også den magnetiske sydpol er i bevægelse, men i et noget mere adstadigt tempo, skrev Ritzau tidligere i år. Samtidig bliver Jordens magnetfelt gradvist svagere.

Derfor mener forskere, at polerne i nord og syd på et tidspunkt vil bytte plads.

Det er sket flere gange i Jordens historie, men ikke i de seneste 780.000 år.

Det er dog heller ikke noget, der sker over natten. Det ventes at tage 1.000 år eller mere.