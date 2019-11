I særlige indflydelsesoperationer har Iran fået mange tilhængere i Mellemøsten, siger forskningsinstitut.

Iran vinder mere og mere terræn i en strategisk kamp om magt og indflydelse i Mellemøsten, mens det går tilbage for rivalen Saudi-Arabien.

Det konkluderer en rapport fra Det Internationale Institut for Strategiske Studier (Iiss) i London.

Irans regionale rivaler har brugt milliarder af dollar på våben. Mange af dem er blevet købt i Storbritannien.

Men for langt færre midler har det sanktionsramte Iran været i stand til at vinde strategiske fordele og endda kontrollerende indflydelse i områder i blandt andet Syrien, Libanon, Irak og Yemen.

- Iran har opbygget netværk og ikkestatslige alliancer i hele regionen gennem såkaldte stedfortræder-militser, hedder det i rapporten.

Iranerne har i Libanon markant indflydelse gennem den politisk-militære organisation Hizbollah.

Men det mest afgørende nye er ifølge rapporten, som har titlen "Irans indflydelsesnetværk i Mellemøsten", at iranske operationer er langt mere omfattende end hidtil antaget. Det betyder, at iranernes revolutionære islamiske ideologi bliver mere og mere udbredt.

- Magtbalancen er blevet tippet til fordel for Iran, ved at iranerne har vundet indflydelse ved at imødegå konventionelle styrker med særlige operationer.

- I disse særlige indflydelsesoperationer har Iran vundet mange tilhængere - ofte ved brug af tredjeparter, skriver rapportens forfattere.

En nøglespiller i den udvikling har været Quds-styrken, som er en særlig operationsstyrke i Revolutionsgarden.

I april betegnede præsident Donald Trump Quds-styrken og andre enheder i Iran som "udenlandske terrororganisationer". Iran svarede igen ved at betegne USA's militær i Den Persiske Bugt som en "terroristisk enhed".

/ritzau/