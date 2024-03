Seksuel vold begået af Hamas 7. oktober ligner mønstre fra krigstid, skriver israelsk organisation.

Det angreb, den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse gennemførte mod Israel 7. oktober sidste år, indebar systematiske og overlagte seksuelle overgreb mod civile.

Det konstaterer en rapport fra en israelsk paraplyorganisation, der bekæmper seksuel vold.

Israelske myndigheder har gentagne gange beskyldt de militante palæstinensere for at begå voldtægt og andre seksualforbrydelser under angrebet i oktober.

Men mangel på beviser og vidneudsagn har gjort det vanskeligt at vurdere omfanget af disse overgreb.

Onsdag konkluderer en ny rapport fra Sammenslutningen af Voldtægtskrisecentre i Israel, at de seksuelle overgreb, der blev begået 7. oktober, ligner "mønstre af seksuel vold i krigstid, som er dokumenteret i litteratur".

Ifølge rapporten skete der voldtægter og andre former for overgreb de steder, hvor Hamas koncentrerede sit angreb.

Det var musikfestivalen Nova og i private hjem i kibbutzer tæt ved grænsen til Gazastriben.

Desuden er der meldinger om, at nogle af de omkring 250 mennesker, der blev tvunget med til Gazastriben som gidsler, blev udsat for overgreb, skriver organisationen.

Rapporten er baseret på interviews, vidneudsagn samt både offentlige og hemmeligstemplede informationer.

Men der er ikke udsagn direkte fra nogen af ofrene.

I kibbutzen Beeri, hvor dusinvis af beboere blev dræbt, fandt israelsk redningsmandskab "lig med tegn på seksuelle overgreb", skriver Sammenslutningen af Voldtægtskrisecentre i Israel.

- Mange af voldtægterne blev begået som en gruppe med deltagelse af voldelige terrorister, lyder det i rapporten.

På en militærbase, der kom under angreb fra Hamas, har en officer efterfølgende forklaret, at der var tegn på seksuel vold mod mindst ti kvindelige soldater.

I rapporten, der indeholder voldsomme beskrivelser, står der videre, at også mænd blev udsat for skamfering af deres kønsorganer.

Hamas har tidligere afvist anklager fra israelske myndigheder om, at gruppens medlemmer begik seksuelle overgreb.

Vidneudsagn fra nogle af de gidsler, der er blevet frigivet fra Gazastriben, tyder også på, at andre gidsler er blevet udsat for seksuelle overgreb, mens de var i Hamas' varetægt der.

Chen og Agam Goldstein, som blev frigivet efter 51 dage i fangenskab, fortæller, at de mødte "mindst tre kvindelige gidsler, som havde været udsat for seksuelle overgreb under deres fangenskab".

Omkring 1160 mennesker blev dræbt under Hamas' angreb i Israel 7. oktober.

Efterfølgende indledte Israel en storstilet offensiv i Gazastriben, der har kostet mindst 29.313 mennesker livet.

