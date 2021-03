Forholdet mellem Rwanda og Frankrig kan forbedres, efter at kommission giver Frankrig ansvar for folkedrab.

Frankrig bærer et "overvældende" ansvar for folkedrabet i Rwanda i 1994 og var blind for forberedelserne. Men der er ingen beviser på, at Frankrig deltog i massakrerne, hvor 800.000 mennesker mistede livet.

Det fastslår en ny rapport fra en fransk kommission, der har undersøgt folkedrabet.

Rapporten er blevet overdraget til præsident Emmanuel Macron efter to års arbejde.

Kommissionen konkluderer, at Frankrig under daværende præsident François Mitterrands ledelse ikke gjorde nok for at forhindre folkedrabet.

Derfor bærer landet et "seriøst og overvældende" ansvar for, at massakrerne kunne finde sted ifølge rapporten.

Men kommissionen, der består af historikere ledet af historikeren Vincent Duclert, vil imidlertid ikke konkludere, at Frankrig var medskyldig i folkedrabet af den grund.

- Var Frankrig medskyldig? Hvis vi med det mener, om Frankrig var villig til at deltage i et folkedrab, er der intet, der tyder på det i arkiverne, lyder det i rapporten.

- Ikke desto mindre var Frankrig længe involveret i et regime, der tilskyndede racistiske massakrer og var blind for forberedelserne til et folkedrab, som de mest radikale elementer i regimet stod for, lyder det videre.

/ritzau/AFP