Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Over 400 politifolk hastede mod Robb Elementary School i Texas, da der 24. maj pludseligt var meldinger om skoleskyderi.

Men ingen tog ansvar. Ingen havde overblikket. I stedet blev der handlet apatisk. Alt var kaos.

Det fastslår en rapport udarbejdet af en undersøgelseskommission i kølvandet på skyderiet, der kostede 21 mennesker livet.

Af de 21 var 19 af dem børn.

Børn, der som vanligt var mødt i grundskolen den tirsdag, hvor den 18-årige Salvador Ramos åbnede ild med sit halvautomatiske våben.

77 minutter skulle der gå, før politiet fik ham stoppet. Før de skød ham og gjorde en ende på rædslerne.

I mellemtiden havde desperate forældre forsamlet sig foran skolen.

Flere kæmpede for at komme ind til deres børn, og politiet måtte anholde nogle af dem, der viste allerstørst undren over ordensmagtens passivitet.

Området foran Robb Elementary School blev hurtigt omdannet til en mindeplads for ofrene. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere Området foran Robb Elementary School blev hurtigt omdannet til en mindeplads for ofrene. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

Folk var langt fra imponerede over politiets indsats, som hurtigt blev stemplet »en ynkelig fiasko«. For hvorfor reagerede man ikke hurtigere?

Politichefen i skoledistriktet forklarede et par uger senere, at han simpelthen ikke var klar over, at han havde ansvaret.

Ikke længe efter blev han suspenderet. Sendt på orlov.

Men den nye rapport, som Sky News har set, fastslår nu, at det ikke kun var det lokale politi, der fejlede.

Det gjorde også statens udsendte – og de føderale.

Alle begik simpelthen fejl, lyder det i den 77 sider lange gennemgang af skoleskyderiet.

Heri bliver det fastslået, at der manglede overordnet overblik og kommando, at der herskede kaos, og at der ikke blev samarbejdet.

Rapporten fastslår også, at skolens sikkerhedsprocedure fejlede. Blandt andet, fordi sikkerhedsdørene ikke blev aflåst ordentligt.

Retshåndhævere foran skolen efter skyderiet. Foto: MARCO BELLO Vis mere Retshåndhævere foran skolen efter skyderiet. Foto: MARCO BELLO

Generelt var tilgangen mangelfuld over hele linjen, lyder det.

Alligevel vil man ikke udpege syndere.

»Udover gerningsmanden har kommissionen ikke kunnet udpeget nogen 'skurke'.«

»Der er ingen, der har handlet i ond tro eller med dårlige motiver. I stedet har vi konstateret systematiske fejl og ekstremt dårlig beslutningstagen,« lyder det.

19 børn og to lærere blev dræbt under skoleskyderiet. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere 19 børn og to lærere blev dræbt under skoleskyderiet. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

Rapporten er som nævnt udarbejdet af en undersøgelseskommission, der har afhørt omtrent 40 involverede.

Men undersøgelsen er langt fra den eneste, der efterforsker masseskyderiet. Også justitsministeriet er på sagen.