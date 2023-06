Den udskældte rigmand Jeffrey Epstein kunne begå selvmord i fængslet, fordi de ansatte ikke passede deres arbejde godt nok.

Sådan lyder konklusionen i en ny rapport udgivet af USAs justitsministerium tirsdag.

I 2019 hængte Epstein sig selv i en fængselscelle i New York, mens han stod overfor alvorlige anklager om menneskehandel.

I rapporten udgivet tirsdag bliver de ansatte i fængslet anklaget for at have set stort på vedtægterne og dermed banet vejen for, at Epstein kunne tage sit eget liv.

Blandt andet skal de have efterladt ekstra sengetøj i Epsteins celle, som han i sidste ende brugte til at hænge sig selv.

Der skulle også have været problemer med at holde gang i videoovervågningen, fremgår det i rapporten.

Samtidig lyder det, at vagter ikke har holdt øje med Epstein, som de skulle, men senere forfalsket logfiler, så det så ud, som om de havde.

Der blev dog ikke fundet beviser på, at der var ulovligheder involveret i Epsteins død, skriver generalinspektør Michael Horowitz i rapporten.

Dermed modsiger han en populær konspirationsteori, der har floreret på nettet, om at Epstein blev myrdet, så han ikke kunne afsløre hemmeligheder om andre prominente skikkelser.

Udover at være anklaget for at have misbrugt misbrugt mindreårige piger seksuelt, var Epstein også i flere år omgivet af rige og magtfulde mennesker. Blandt andet præsident Donald Trump, tidligere præsident Bill Clinton og britiske prins Andrew.

Han er blevet anklaget for at have drevet en decideret sexring, og medier har beskrevet, hvordan han inviterede andre rige mænd til at deltage i sex-fester.