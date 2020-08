Flere ældre pars dødsfald i det nordvestlige England er førhen blevet efterforsket som værende en tragedie, hvor manden på brutal vis først har dræbt sin kone og derefter begået selvmord.

Men en ligsynsmand har dykket ned i flere sager om de ældre pars brutale død og har fundet flere ligheder i sagerne. Nu bliver der spekuleret i, om der er tale om en seriemorders værk.

Det skriver Mirror.

Mordene trækker tråde helt tilbage i 1996, hvor der i det nordvestlige England var to par, der blev fundet døde.

I begge tilfælde var der ingen voldshistorik i forholdene, og i begge tilfælde blev parrene fundet i deres nattøj i deres egen blodpøl. Der var også udført forfærdelige skader på parrene.

Nu efterforskes der så tre andre lignede dødsfald i det nordvestlige England, som har nogle af de samme ligheder, som de andre to tilfælde.

I en af sagerne blev kvinden fundet i hendes seng iført sit nattøj med en kniv siddende i panden. Hun var desuden blevet slået utallige gange i hovedet med en hammer.

Ved siden af lå manden med en pose over hovedet.

Politiet fandt et selvmordsbrev, som angiveligt skulle være skrevet af manden, og derfor kom politiet frem til den konklusion, at det var manden, der havde gjort det.

Tre år senere blev et andet par fundet. Også her var der tale om grov vold, og også her blev konen fundet iført sit nattøj. Hun var blevet banket til døden og var stukket adskillige gange med en kniv.

Ved siden af lå hendes mand med en kniv i hjertet. Her var konklusionen den samme.

Det er manden, der har gjort det.

Men ligsynsmand Stephanie Davies har nu afleveret en rapport på de mange par-mord til Cheshire politi, hvori hun fremlægger så store ligheder mellem de mange dødsfald, at politiet, ifølge Mirror, har bekræftet, at de nu vil kigge på sagerne igen for at undersøge, om der er tale om en seriemorder, der er på fri fod.