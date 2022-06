Lyt til artiklen

En ny efterretningsrapport hævder, at Ruslands styrker har lidt store tab. Men Vladimir Putin fremfører et helt andet billede.

En efterretningsrapport, udarbejdet af britiske forsvarsanalytikere, hævder, at Ruslands styrker har stået over for 'ekstraordinære tab' de seneste uger.

Ifølge rapporten har både Rusland og Ukraine lidt store tab, men Rusland kæmper angiveligt i øjeblikket med at indsætte nye reserveenheder til fronten. Det skriver News.com.au.

Rapporter om antallet af døde soldater på slagmarken varierer konstant.

Men de seneste tal fra Donetsk-regionen, hvor store dele er under russisk kontrol, viser, at regionen har stået over for et ekstraordinære tilbageslag.

Ifølge tallene har de russiske styrker i regionen mistet op mod 55 procent af sin oprindelige styrke.

'De russiske myndigheder har ikke offentliggjort det samlede antal militære ofre i Ukraine siden 25. marts,' står der i efterretningsrapporten.

'Men den selverklærede region offentliggør tabstal for DPR-styrker (russiske styrker red.). Fra 16. juni anerkendte DPR 2128 militærfolk dræbt i aktion og 8897 sårede siden starten af ​​2022.'

Og de tabstal svarer til omtrent 55 procent tab af den oprindelige styrke.

Den britiske forsvarsefterretningstjeneste anslår, at 15.000 til 20.000 russiske militærfolk er omkommet siden invasionen i februar.

Men billedet er helt anderledes, hvis man spørger Ruslands præsident Vladimir Putin.

I sin seneste tale til Rusland roste han sine soldater og sagde, at de ville blive endnu stærkere.

»Vi er stolte over, at vores krigere under den særlige militæroperation handler med mod, professionalisme og som rigtige helte,« udtalte Vladimir Putin i sin tale.

På trods af at både Ukraine og Rusland offentliggør tabstal fra krigen, er det ikke muligt at verificere rigtigheden af tallene, de bringer.