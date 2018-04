Han lagde navn til lidelsen Aspergers syndrom, samtidig bidrog han til at sende handicappede børn i gaskamre.

Wien. Hans Asperger, den østrigske børnelæge, udførte banebrydende forskning om autisme og fik lidelsen Aspergers syndrom opkaldt efter sig.

Men samtidig samarbejdede han aktivt med det tyske naziregime om et program, hvis formål var at myrde handicappede børn. Da var han i begyndelsen af 30'erne.

Det fremgår af en artikel af historikeren Herwig Czech i det videnskabelige tidsskrift Molecular Autism.

Han skriver, at Asperger henviste flere svært handicappede til den berygtede klinik Am Spiegelgrund i Wien. Her døde næsten 800 børn under nazisternes program om at skabe racerene mennesker.

Mange af dem blev enten aflivet med en indsprøjtning eller gasset.

Czech har gennemgået dokumenter i arkiverne, herunder også Aspergers personlige papirer og patienters journaler.

Han fastslår, at den østrigske børnelæge aldrig blev medlem af nazipartiet. Men han "legitimerede offentligt en politik om racehygiejne" og tilsluttede sig grupper, der blandt andet gik ind for tvungen sterilisation.

- Asperger formåede at tilpasse sig naziregimet, og han blev belønnet for sin udtrykte loyalitet med karrieremuligheder, skriver Czezh.

Trods det, er der ikke noget, som antyder, at der er noget galt med Aspergers studier om autisme.

Han beskrev første gang i 1938 en gruppe børn som "autistiske psykopater".

Aspergers syndrom er en mildere form for autisme. De ramte børn er ofte relativt velfungerende.

Det medicinske fakultet i Wien oplevede en udrensning i 1938. Som erstatning blev indsat overbeviste nazister.

I Czechs afhandling gjorde Asperger efter anneksionen i 1938 forsøg på at bevise sin loyalitet over for de nazistiske ledere.

Han holdt forelæsninger, hvor han inddrog dele af nazisternes medicinske tankegods. Blandt det var racehygiejne. Og han underskrev sin rapporter med "Heil Hitler".

Han var med til at støtte eutanasi-programmer for børn, og han sad i en kommission, som var med til at screene 200 mentalt handicappede børn. 35 af dem blev sendt til Am Spigelgrund, hvor de døde.

Asperger døde i 1980.

/ritzau/Reuters