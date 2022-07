Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiets indsats under årtiets mest drabelige skoleskyderi i USA,er flere gange blevet voldsomt kritiseret.

En kritik, der blandt andet har betydet, at politichefen i Uvalde, Pete Arredondo, er blevet suspenderet.

Og kritikken fortsætter med at hagle ned over politiet i Uvalde.

I onsdags er flere skræmmende detaljer om masseskyderiet kommet frem i en 26-sider lang rapport fra myndighederne. Detaljer, der peger på, at skyderiet helt kunne været undgået. Det skriver det amerikanske medie The Texas Tribune.

Politiet i Uvalde er tidligere blevet kritiseret for ikke at gribe ind med det samme, da den 18-årig mand, Salvador Ramos, skød og dræbte 19 elever og 2 lærere på Robb Elementary School.

Mens gerningsmanden befandt sig i et klasseværelse, ventede 19 betjente ude på gangen i over en time, før de stormede lokalet og dræbte gerningsmanden.

Nu kan rapporten så afsløre, at en lokal betjent i minutterne før skyderiet bad om tilladelse til at skyde en bevæbnet gerningsmand udenfor skolen – og fik ikke svar.

»En fornuftig betjent ville i denne sag, baseret på alle omstændighederne, konkludere at brugen af dødelig magt var berettiget,« lyder det i rapporten, der henviser til Texas Penal Code, hvori det fremgår at en person kan benytte dødelig magt, når den er nødvendig for at forhindre mord.

Det sene – eller helt manglende – svar på betjentens anmodning, er blevet kaldt for »den vigtigste nye detalje«, som rapporten viser.

Anmodning om tilladelse til at skyde er nemlig ikke tidligere blevet rapporteret. Men kritikken stopper ikke her.

Det fremgår også af rapporten, at en af de første betjente på stedet kørte igennem skolens parkeringsplads med så høj hastighed, at vedkommende ikke så, at gerningsmanden stadig befandt sig på parkeringspladsen.

På trods af flere alarmopkald fra både elever og lærere inde fra skolen, kom politiet dem ikke til undsætning i tide. Der gik i alt 77 minutter før, at betjentene greb ind og stoppede den 18-årige mand.

Ifølge rapporten affyrede gerningsmanden 100 skud inden for de første tre minutter, da han kom ind på skolen.