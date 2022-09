Lyt til artiklen

Det kan godt være, at Ruslands præsident Vladimir Putin og hans ditto i Kina, Xi Jinping, ikke ligner hinanden fysisk.

Men hæren i begge de to magtfulde lande har til gengæld et fællestræk.

Den kinesiske hær vil sandsynligvis lide af den samme svaghed, som har ramt den russiske hær i Ukraine, og det kan begrænse Kinas mulighed for lignende militære aktioner.

Det afsløres i en rapport fra US National Defense University, som er finansieret af det amerikanske militær, skriver det store amerikanske medie CNN.

Rapporten har gennemgået 300 af den kinesiske hærs topofficeres kvalifikationer på tværs af hæren, flåden og luftvåbnet.

Ifølge rapporten er det en akilleshæl i den kinesiske hær, at topofficerne mangler erfaring i at samarbejde med andre dele af militæret.

Det er sjældent, at de 'vover sig uden for deres roller', i modsætning til den amerikanske hær, som har såkaldt 'cross-training' mellem de forskellige dele af militæret som et krav, står der i rapporten.

Den kinesiske hær kan så opleve den samme 'forvirring', som russiske soldater oplever i Ukraine, hvor styrkernes generelle sammenhængskraft er lav, skriver CNN.

Kinas præsident Xi Jinping ser dog ikke ud til at tage sig af rapporten.

I torsdags mødtes han og Vladimir Putin i Usbekistan, der ligger midt i Asien tæt på begge lande.

Under besøget gjorde Xi Jinping det klart, at Kina og Rusland skal samarbejde som to stormager.

»Kina er villig til at gøre en indsats sammen med Rusland for, at de kan indtage rollen som stormagter og spille en vejledende rolle i at skabe stabilitet og positiv energi i en verden præget af social uro,« sagde Xi Jinping under mødet, skriver det norske medie Dagbladet.