Et fly fra Toronto i Canada var sidste år meget tæt på at styrte ned, da det skulle lande i ferieparadiset St Maarten i det caribiske øhav. Det viser en ny rapport ifølge news.com.au.

Flyet skulle den 7. marts 2017 lande i Princess Juliana International Airport, men da det pludselig blev ramt af voldsom forandring i vejrforholdene, kom flyet for lavt ned og var kun 12 meter fra at ramme havet.



Det resulterede i, at piloten måtte opgive at lande og flyve videre med de 164 passagerer, som var med på 2652-flyet fra flyselskabet WestJet.

Ifølge mediet citerer den nye rapport, der er udarbejdet af det canadiske transportssikkerhedsråd, videoer og billeder, som chokerede øjenvidner har taget af det dramatiske øjeblik.

»Den canadiske undersøgelse viser, at flyet var mindre end tre sekunder fra at ramme vandet,« siger den canadiske flykorrespondent Christine Negroni.

Fly var tæt på at styrte i St Maarten i det caribiske øhav. Vis mere Fly var tæt på at styrte i St Maarten i det caribiske øhav.

Forvekslede landingsbane med hotel

Som flyet kom tættere på lufthavnen, blev sigtbarheden markant værre på grund af voldsom regn. Det havde piloten dog ikke fået at vide fra flyvekontroltjenesten.

Derudover var lysene på landingsbanen indstillet til at lyse med lav intensitet den dag, hvilket gjorde det endnu sværere at se lufthavnen.



»De eneste visuelle referencer, som var tilbage, var konturerne af et hotel, som ligger tæt på landingsbanen. Hotellets farve, form og lokation gjorde det mere synligt end landingsbanen og ledte derfor piloten til at tro, at hotellet var landingsbanen,« skriver luftsikkerhedsforskerne i rapporten.

Derfor endte piloten med at justere sin flyverute efter hotellet og kom ned i en alvorlig lav højde, som fik alarmklokkerne i flyet til at ringe, hvorefter piloten opgav landingen og startede forfra ved at flyve en halv kilometer væk fra lufthavnen og landede 45 minutter efter.

Kort efter det dramatiske øjeblik var flyselskabet WestJet dog hurtigt ude for at afvise, at der var tale om en “potentiel katastrofe”.