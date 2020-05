Det amerikanske militær dræbte sidste år 132 civile, viser rapport. Ifølge ngo'er er tallet langt højere.

Det amerikanske militær dræbte 132 civile og sårede 91 andre i kamphandlinger verden over i 2019.

Det fremgår af en årlig rapport fra det amerikanske forsvarsministerium til Kongressen. Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters, som har set rapporten.

Hovedparten af de civile ofre var i Afghanistan, hvor 108 blev dræbt og 75 såret.

I Irak og Syrien tog Pentagon skylden for drab af 22 civile og 13 sårede. I Somalia mistede to civile livet, mens en enkelt blev såret.

Menneskeretsorganisationen Amnesty International, som overvåger konflikter, mener, at Pentagon "fortsat" sætter tallet for civile ofre for lavt.

- Baseret på steder, hvor vi har foretaget omfattende og grundige undersøgelser, sætter det amerikanske militær fortsat tallet for civile dræbt og såret i amerikanske angreb alt for lavt, siger Daphne Eviatar, der er programdirektør for Amnestys afdeling i USA, ifølge Reuters.

En opgørelse fra overvågningsgruppen Airwars viser, at alene i de første seks måneder af 2019 mistede mellem 416 og 1030 civile livet i Syrien i luftangreb udført af den USA-ledede koalition, som bekæmper Islamisk Stat.

Også for Somalia er opgørelsen i rapporten tvivlsom, mener Airwars. Ifølge de informationer organisationen ligger inde med, er det civile drabstal nærmere 15.

Pentagon erkender i rapporten, at dets tal afviger fra opgørelser lavet af overvågningsgrupper. Det kan skyldes, forklarer Pentagon, forskelle i den måde tabstal bliver opgjort på og den type informationer, der bliver anvendt.

- Selv om civile tab er en tragisk og uundgåelig del af krig, så bestræber USA sig urokkeligt på at begrænse civile tab, skriver Pentagon.

Rapporten ventes ifølge Reuters at blive offentliggjort i løbet af få dage.

/ritzau/