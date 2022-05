Rapperen Kidd Creole er blevet idømt 16 års fængsel for at have stukket en hjemløs mand ihjel.

Det var ellers ikke lige det, han var kendt for. Han var medlem af gruppen Grandmaster Flash and The Furious Five, som i 2007 blev optaget i Rock and Rolls Hall of Fame.

Han er i mellemtiden blevet 62 år. Hans fødenavn er Nathaniel Glover, og han blev fundet skyldig i drabet på John Jolly. Det skriver Sky News.

Han blev stukket ihjel med en stegekniv, der to gange blev stukket ind i hans bryst, på en gade i New York i august 2017.

Kidd Creole føres ind i retten efter anholdelsen 3. august 2017. Foto: Steven Hirsch

Anklagerne beskyldte Glover for at stikke Jolly, efter at han blev tosset. Han troede, at Jolly var homoseksuel og prøvede at tage kontakt til ham.

Efter at have stukket den 55-årige ned gik Glover videre til sin arbejdsplads. Der skiftede han tøj og vaskede sin kniv, sagde anklagerne.

Næste dag blev han anholdt.

Dommer Michele Rodney lod sig ikke overbevise af Glovers forsvarer, som anførte, at hans klient havde ført sig truet af Jolly.

Grandmaster Flash and The Furious Five blev dannet sent i 1970erne. Kidd Creole ses her yderst til højre.

»Et liv er et liv,« sagde fru Rodney, der tilføjede, at drabet ikke blev retfærdiggjort, blot fordi offeret var hjemløs.

Grandmaster Flash and The Furious Five blev dannet sent i 1970erne i bydelen Bronx i New York. Deres mest kendte sang er 'The Message' fra 1982.

Det var den første rapgruppe, der blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 2007.