Først blev Louella Fletcher-Michie forstyrret og ophidset. Så fik hun det dårligere og dårligere. Hun mistede bevidstheden, svævede mellem liv og død i flere timer, men tabte til sidst kampen.

Alt sammen blev filmet af hendes kæreste, rapperen Ceon Broughton, som havde givet hende hallucinerende stoffer. På intet tidspunkt gjorde han noget for at redde hendes liv.

Louella Fletcher-Michie døde under den britiske musikfestival Bestival i 2017, få timer før hun ville være fyldt 25 år. Hun blev fundet livløs blot 400 meter fra festivalens hospitalstelt.

To år senere blev Ceon Broughton idømt otte et halvt års fængsel for manddrab. Men efter en appelsag kan han nu forlade fængslet som en fri mand.

Det skriver BBC.

31-årige Ceon Broughton, som optræder under kunstnernavnet CeonRPG, har fået sin dom omstødt, fordi der ikke var entydigt bevis for, at han kunne have reddet sin kærestes liv.

En ekspertvurdering peger ellers på, at der havde været 90 procents chance for, at Louella Fletcher-Michie ville have overlevet, hvis hun havde fået lægehjælp klokken 21:10 den skæbnesvangre septemberaften i 2017.

Det var fem timer efter, at kæresten havde givet hende hallucinerende stoffer.

Den 31-årige rapper Ceon Broughton. Vis mere Den 31-årige rapper Ceon Broughton.

Men forsvarets argument om, at 90 procents sikkerhed ikke er bevis nok, blev afgørende i appelsagen.

I britiske kriminalsager skal bevisbyrden ifølge BBC være sikker 'ud over rimelig tvivl', og på den baggrund kunne det ifølge forsvaret ikke konkluderes med sikkerhed, at Broughton ved at handle anderledes kunne have reddet sin kærestes liv.

»Appelretten har i dag at slået fast, Louellas døde ikke skete som et resultat af kriminel uagtsomhed, men i stedet var en tragisk ulykke,« lyder det i en udtalelse fra Ceon Broughtons advokater, som er tilfredse med afgørelsen..

Efter at have fået omstødt dommen for manddrab kan Ceon Broughton nu forlade forlade fængslet.

Han får barberet syv år af den oprindelige dom, og eftersom han har siddet bag tremmer siden februar 2019 har han dermed udstået sin straf.

»Ceon er stadig knust over hendes død. Han har altid ønsket, at han kunne have gjort mere for at redde hende,« skriver rapperens advokater og tilføjer:

»Han elskede Louella, og hun elskede ham. Men han ved, at ingen ord nogensinde vil være nok til at udtrykke den følelse af ansvar for, hvad der skete, eller fjerne den smerte, som andre er blevet ramt af.«

Ordvalget er noget anderledes fra anklagemyndighedens side.

»Vi respekterer appelrettens beslutning i sagen mod Ceon Broughton og overvejer næste skridt ovenpå dagens afgørelse,« siger Jenny Hopkins fra anklagemyndigheden.

Hvilke skridt, der er tale om, fremgår ikke, men appelretten afgjorde, at sagen ikke bør gå om som en sag om manddrab.

»Vores tanker går fortsat til frøken Fletcher-Michies familie i denne svære stund,« fortsætter Jenny Hopkins.

Louella Fletcher-Michies familie har ikke ønsket at udtale sig om appelrettens afgørelse.