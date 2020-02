Rapperen Pop Smoke er onsdag eftermiddag dansk tid blevet skudt og dræbt i sit hjem. Det oplyser flere amerikanske medier, blandt andet TMZ.

Rapperen befandt sig i sit hjem i Hollywood Hills, da to personer omkring klokken 04.30 lokal tid brød ind i hans hus iført masker og hættetrøjer.

Politikilder oplyser til TMZ, at de to mænd affyrede adskillige skud. Pop Smoke blev ramt og dødeligt såret af skuddene, der senere kostede ham livet. De to mænd blev efterfølgende set løbe væk til fods.

Pop Smoke blev hastet med ambulance til Cerdars-Sinai Medical Center i West Hollywood, hvor han blev erklæret død.

En personer blev kortvarigt anholdt, men er løsladt igen.

Pop Smoke udgav sit første album i juli. Sangen 'Welcome To The Party' blev et stort sommerhit i USA. Nicki Minaj lavede efterfølgende et remix af sangen, og Pop Smoke lavede også sangen 'Gatti' sammen med Travis Scott.

Pop Smoke nåede kun at blive 20 år, og han er langt fra den eneste rapper, der er død i så ung en alder.

I 2019 døde den 21-årige rapper Juice Wrld af en utilsigtet overdosis under en razzia på sit privatfly, og året før blev den 19-årige rapper XXXTentacion skudt og dræbt i det, der tilsyneladende var et røveri i en motorcykelforhandler.