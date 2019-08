A$AP Rocky nægter at have begået vold mod 19-årig mand i Stockholm. Rapperen løslades inden dommen.

En dommer ved byretten i Stockholm, Sverige, har fredag aften besluttet at løslade rapperen A$AP Rocky, der er tiltalt for vold.

Det skriver flere medier - herunder nyhedsbureauet TT.

Fredag var afsat som sidste dag i retssagen, hvor den amerikanske rapper er tiltalt for at have begået vold mod en 19-årig afghansk mand på åben gade i Stockholm i slutningen af juni.

Dog når retten ikke frem til en afgørelse i sagen fredag. Dommen ventes først onsdag 14. august. Indtil da vil A$AP Rocky være på fri fod.

Også to af A$AP Rockys bekendte er tiltalt i sagen. De er også blevet løsladt.

/ritzau/