Det er første gang, at et rap-inspireret nummer vinder prisen for Årets Sang.

For første gang nogensinde har et rap-inspireret nummer vunder prisen som Årets Sang ved den prestigefulde Grammy-uddeling, der blev afviklet natten til mandag dansk tid.

Sangen "This Is America", der er skrevet og fremført af rapperen Childish Gambino med det borgerlige navn Donald Glover, er en skarp kritik af det amerikanske samfund og handler blandt andet om racisme og politivold.

Ved prisuddelingen har rapperen desuden med samme nummer vundet tre andre priser.

Gambino og "This Is America" kunne tage prisen som Årets Sang foran numre fra blandt andre Kendrick Lamar, Drake og Lady Gaga.

Sidstnævnte havde dog en glimrende aften alligevel. Den amerikanske sangerinde vandt nemlig priserne for bedste popduet, bedste filmsang og bedste solooptræden for en kvindelig artist.

Grammy-uddelingen blev sidste år kritiseret for manglen på kvindelige artister i de store kategorier som Årets Album og Årets Nye Kunstner.

Det var anderledes i år, hvor mange kvindelige artister var nomineret i stort set alle kategorier.

Den britiske sanger Dua Lipa vandt blandt prisen som Årets Nye Kunstner og hyldede i sin takketale forskelligheden blandt nattens prisvindere og et fornyet fokus på lighed i musikbranchen.

