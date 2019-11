Nu kan kineserne komme til Danmark uden at rejse hjemmefra. Eller rettere sagt - de kan komme til Randers.

Et kinesisk konsortium har taget første spadestik til Randers i Kina. Over tre år vil de bygge kopier af den østjyske by ikke mindre end seks steder i Kina.

Allerede sidste år kom det frem, at kineserne havde set sig lune på den jyske by, men nu bliver byggeplanerne til virkelighed.

I byen Huainan på den Kinesiske østkyst er anlægsarbejdere i gang med at opføre den første kopi af det gamle rådhus i Randers.

Borgmester Torben Hansen (S) glæder sig til kineserne skal få øjnene op for Randers. Foto: Bjarke MacCarthy/Socialdemokrati

Ifølge Randers’ borgmester Torben Hansen (S) vil rådhuset, der oprindeligt blev bygget i 1778, 'være et udstillingsvindue for vores erhvervsliv og samfund', siger han i en pressemeddelelse.

Udover rådhuset har kineserne planer om at opføre kopier af Helligåndshuset. I Randers blev Helligåndshuset bygget for 600 år siden som hospital for byens munke. Senere husede bygningerne en Latinskole, hvor blandt andre Steen Steensen Blicher og Henrik Pontoppidan har gået i skole.

De seks kopier af Randers er blot en lille del af 4.980 temabyer, som kineserne har på tegnebrættet. Opførelsen er en del af Kinas fem-årsprogrammer.

Kinesiske delegationer har tidligere søgt inspiration i udlandet til alt fra ældrepleje, uddannelse, grøn teknologi og opbygning af en velfærdsstat.

De seks kinesiske byer, der får en Randers er: Huainan med 3,5 mio. indbyggere. Projektet er på 95.000 m2.

Yangzhou med 4,5 mio. indbyggere. Projektet er på 40.000 m2.

Xingtai med 7,5 mio. indbyggere. Projektet er på 230.000 m2.

Desuden følger byerne:

Anqing.

Hengyang.

Zaozhuang.

Skulle kineserne blive så begejstrede, at de får lyst til at se den virkelige vare, er der mulighed for det.

Ifølge Torben Hansen har Randers Kommune nemlig ret til at bestemme, hvad der skal foregå i de seks kopirådhuse.

Han lover, at der blandt andet vil blive indrettet rejsebureauer, som skal sælge rejser til Skandinavien.

»Alle pakkerejser indeholder mindst 1½ dag i Randers og en overnatning,« lover borgmesteren.