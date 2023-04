Lyt til artiklen

»Jeg har aldrig set det så tomt.«

Et enormt vandreservoir er blevet et af de helt tydelige billeder på den tørke, der lige nu påvirker store dele af Spanien.

Det skriver BBC.

Omkring 100 kilometer fra Barcelona i regionen Catalonien finder man Sau-reservoiret.

Billede fra området 15. marts i år. Foto: NACHO DOCE Vis mere Billede fra området 15. marts i år. Foto: NACHO DOCE

Normalt leverer det vand til den nærliggende by og flere andre byer i regionen, men den seneste tid er vandstanden faldet. Og faldet.

Ifølge BBC har denne del af Catalonien har ikke oplevet vedvarende regn i over to og et halvt år. I begyndelsen af marts var reservoirets vandstand faldet til otte procent af sin kapacitet, hvilket er et fald fra 55 procent året før.

»Jeg har aldrig set det så tomt,« siger 70-årige Agustín Torrent, der har boet i området hele sit liv:

»Det er trist, når man har set reservoiret fyldt før. Men sådan er det. Det er klimaforandringer, og jeg ved ikke, hvad man skal sige til dem, der siger, at de ikke eksisterer.«

Kirken er normalt under vand. Her ses et billede fra februar sidste år. Foto: AITOR DE ITURRIA Vis mere Kirken er normalt under vand. Her ses et billede fra februar sidste år. Foto: AITOR DE ITURRIA

Til DR fortæller Jens Hesselbjerg Christensen, der er professor i klimafysik på Københavns Universitet, at vandmanglen i området kan gå hen og blive 'fuldstændig katastrofal':

»Der er ingen tvivl om, at man i Spanien ser med stor alvor på den manglende vand,« siger han.

De catalonske myndigheder har ifølge BBC meddelt, at man ikke indfører yderligere restriktioner på den korte bane, men efterhånden som sommermånederne og sommervarmen nærmer sig, har man erkendt, at man forbereder sig på det værste:

»Det er en meget kritisk situation. Denne tørke i Catalonien er et maraton. Bekymringen er, at vi ikke bare er i alarmberedskab i to år eller deromkring, men i tre eller fire år,« fortæller Samuel Reyes fra det catalonske vandagentur ifølge BBC.