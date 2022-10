Lyt til artiklen

I 2020 og 2021 var store dele af verden i større eller mindre grad udsat for nedlukninger på grund af coronavirussen.

Men i Uganda er det en anden sygdom, som nu får landet til at nedlukke to distrikter.

Lørdag kunne landets myndigheder fortælle, at de blandt andet har sat en lockdown på ind- og udrejse af to distrikter, som er er ramt af ebola. Dette sker i forsøget på at inddæmme sygdommen.

Det er distrikterne Mubende og Kassandra, som nedlukkes, men varebiler og deslige vil dog fortsat kunne få lov til at køre ind og ud af distrikterne.

»Det her er midlertidige tiltag,« forklarer landets præsident, Yoweri Museveni.

Alle underholdningssteder, inklusive barer, samt religiøse samlingssteder er beordret lukket, og alle begravelser i disse distrikter skal overvåges af sundhedsmyndigheder, sagde han videre.

Der er også indført et udgangsforbud om natten.

Restriktionerne vil vare mindst 21 dage.

58 personer er blevet smittet med ebola i landet, siden myndighederne 20. september slog fast, at et udbrud var i gang.

Af disse er mindst 19 døde.

Ebola udløser diarré, opkast, feber og blødninger. Det smitter via kropsvæsker.

Det yderst smitsomme og dødelige virus kostede over 11.000 mennesker livet under et udbrud i Vestafrika fra 2014 til 2016.