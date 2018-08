Et bageri i Amsterdam, Holland, der kaldes 'Anne & Frank', skal have nyt navn.

Det kommer, efter et ramaskrig har rejst sig over ligheden med Anne Frank, som skjulte sig fra nazisterne sammen med sine forældre i en bygning, der ligger lige i nærheden.

Den verdensberømte jødiske dagbogskribent blev senere under krigen fanget og sendt til en dødslejr, hvor hun døde i 1945. Det skriver New York Post.

Brugerne på Twitter hamrede løs på ejeren af bageriet.

Elke vorm van schaamte en fatsoen voorbij. Een bakkerij om de hoek van het @annefrankhuis om toeristen te trekken. Zelfs al heten de eigenaars Anne en Frank dan is het nog stuitend. @AnneFrankCenter pic.twitter.com/zjLEFp7thZ — Drukke Toestand (@DrukkeToestand) 25. august 2018

Han kendes kun som Roberto, men han blev betegnet som værende totalt uden smag, fordi han opkaldte sit bageri efter pigen, som døde af tyfus, kun 15 år gammel, i dødslejren.

Roberto bliver citeret for at sige 'det virkede som et fint navn på mig' og at tilføje, at Anne 'også var en helt for mig'. Det skriver BBC.

Ifølge hollandske medier agter han dog at skifte navn på bageriet.

»Jeg har tænkt meget over det. Det har aldrig været min hensigt at fornærme nogen,« siger han om balladen.

Hollandske æbleskiver. Foto: Shutterstock Vis mere Hollandske æbleskiver. Foto: Shutterstock

Brugeren af de sociale medier Drukke Toestand har tweetet, at 'selv om ejerne i virkeligheden hed Anne og Frank, så ville det stadig være chokerende'.

Anne Frank skrev dagbog, indtil familien blev opdaget af nazisterne den 4. august 1944 og sendt til Auschwitz.

Hendes far overlevede som den eneste, og han udgav bogen, som er blevet oversat til mange sprog og er blevet en bestseller.

Huset, hvor familien gemte sig, ligger i samme nabolag som bageriet og er et af de vigtigste turistmål i Amsterdam.