Hvis alt går efter planen, starter drabsdømte Kenneth Eugene Smiths henrettelse klokken 01.00 dansk tid på Holman Correctional Facility i byen Atmore i Alabama.

Han bliver dermed den første person i USA, der vil blive henrettet ved hjælp af nitrogen. En henrettelse, hvor man vil blive tvunget til at trække vejret med rent nitrogen. Uden ilt, vil man miste bevidstheden – og til sidst dø.

At anvende en hidtil ubrugt metode har dog fået flere til at råbe op – kort før tiden rinder ud.

Det skriver AP News.

»Det er frygteligt. Det her er en situation, hvor vi absolut ikke aner, hvad der kommer til at ske,« siger Jeff Hood, der er Smiths spirituelle vejleder og modstander af dødsstraf, til mediet.

Også den dødsdømtes advokat har torsdag morgen amerikansk tid forsøgt at få USAs Højesteret til at standse henrettelsen.

Her har han blandt andet appelleret til, at man undersøger, hvorvidt den nye metode overtræder det forfatningsmæssige forbud mod 'grusom og usædvanlig straf. '

Han mener videre, at metoden fortjener en mere juridisk undersøgelse, før den bruges på en person. Altså hans klient, Kenneth Eugene Smith.

En mand, der har siddet bag tremmer, siden han i 1988 blev dømt til døden for at have udført et lejemord på Elizabeth Sennet, som var hustru til den præst, der bestilte mordet.

Smith har flere gange forsøgt at forhindre henrettelsen med nitrogen i at finde sted, da også han mener, at der er mulighed for, at den vil fejle.

Og så har han også forsøgt med en anden appel. Nemlig, at det ville være forfatningsstridigt at forsøge at henrette ham for anden gang.

Det er således ikke første gang, at Kenneth Eugene Smith har gået de tunge skridt ned ad dødsgangen.

I november 2022 skulle han have været slået ihjel ved hjælp af en dødelig sprøjte, men det lykkedes aldrig manden, der stod for henrettelsen, at finde en vene, han kunne stikke i.

Derfor blev Kenneth Eugene Smith ført tilbage til sin celle, hvor han siden har ventet på at skulle igennem hele processen igen.

Men hverken den ene eller den anden appel har for nuværende standset henrettelsen.

Onsdag afviste man sidstnævnte krav, og ifølge Alabamas justitsminister, Steve Marshall, forventer man, at planen bliver gennemført.

»Mit kontor står klar til at fortsætte kampen for Elizabeth Sennet. To domstole har nu afvist Smiths krav. Jeg er fortsat overbevist om, at Højesteret vil stå på retfærdighedens side, og at Smiths henrettelse vil blive gennemført,« siger han ifølge AP.

Henrettelse ved brug af nitrogen er lovlig i tre delstater i USA, men har aldrig været taget i brug.

I Alabama lovliggjorde myndighederne metoden i 2018 på grund af mangel på de indsprøjtningsmidler, der ellers bliver brugt. Metoden har skabt debat i USA, blandt andet fordi den ikke er blevet testet før.