Tre raketter er tirsdag ramt ned i den såkaldte grønne zone i Bagdad. Området huser blandt andet den amerikanske ambassade og flere regeringsbygninger.

Det oplyser kilder i Iraks politi til Reuters. Der er ingen meldinger om tilskadekomne personer.

To af raketterne ramte ifølge kilderne nær USA's ambassade. Raketterne blev angiveligt affyret fra et område uden for Bagdad.

Angrebet finder sted, samtidig med at der mandag var store folkelige protester i Bagdad og andre irakiske byer rettet mod regeringen. Tre personer blev dræbt under urolighederne i Bagdad, skriver AFP.



/ritzau/