En base med soldater fra den amerikanskledede koalition i Irak er tirsdag aften kommet under nyt angreb.

Raketter er tirsdag aften slået ned nær militærbasen Taji nord for Iraks hovedstad, Bagdad.

Der er ingen dræbte eller sårede ved angrebet, oplyser Iraks militær i en meddelelse.

Det er i første omgang ikke klart, om raketterne ramte selve basen eller uden for den.

Basen huser amerikanske soldater samt omkring 70 svenske soldater, men det er endnu ikke oplyst, om de befandt sig på basen tirsdag aften. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

De er i Irak for at uddanne og rådgive det irakiske forsvar i kampen mod Islamisk Stat.

De danske soldater, der er i Irak på en lignende opgave, befinder sig på andre baser.

Det fremgår ikke af meddelelsen fra det irakiske militær, hvor mange raketter der er slået ned. Raketterne er af typen katjusja.

Der heller ikke nogen oplysninger om, hvem der står bag angrebet.

Situationen i regionen har været højspændt, siden et amerikansk droneangreb den 3. januar dræbte den magtfulde iranske general Qassem Soleimani.

Siden da har der været flere raketangreb mod militærbaser i Irak og mod den såkaldte Grønne Zone i Bagdad, som er et sikret område med flere ambassader og regeringskontorer.

Søndag blev fire personer såret, efter at otte katjusjaraketter blev skudt mod Balad-luftbasen omkring 80 kilometer nord for Bagdad. Militærkilder sagde på det tidspunkt, at de sårede var irakiske soldater.

/ritzau/Reuters