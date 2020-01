Der er ikke umiddelbart meldinger om tilskadekomne ved nyt raketangreb mod den sikrede Grønne Zone i Bagdad.

Tre raketter har ramt tæt ved den amerikanske ambassade i Iraks hovedstad, Bagdad

Det oplyser politikilder til nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart meldinger om dræbte eller tilskadekomne, tilføjer kilderne.

Øjenvidner bekræfter over for nyhedsbureauet AFP, at mindst to raketter har ramt Bagdads såkaldte Grønne Zone, der huser flere ambassader.

Det er 14. gang inden for de seneste to måneder, at der er affyret raketter mod amerikanske mål i Irak.

Så sent som lørdag aften slog raketter ned i Den Grønne Zone. Samme aften ramte to raketter af samme type - katjusja - den militære luftbase al-Balad, hvor der også er amerikanske soldater.

Lørdag advarede den iranskstøttede shiamilits Kataib Hizbollah i Irak de irakiske sikkerhedsstyrker om, at de fra søndag aften skal holde sig mindst en kilometer fra amerikanske baser.

- Sikkerhedsstyrker må holde sig fra amerikanske baser på en afstand af ikke under tusind meter fra søndag aften, meddelte militsen ifølge tv-stationen Mayadeen.

/ritzau/