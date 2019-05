Et større antal raketter er blevet affyret fra Gazastriben mod Israel, oplyser øjenvidner og militær.

Et stort antal raketter er blevet affyret fra Gazastriben mod Israel, oplyser øjenvidner og den israelske hær.

- Raketter er blevet sendt mod Israel fra Gaza lørdag, og det israelske militær siger, at det har svaret igen med et luftangreb mod to raketaffyringsramper i den palæstinensiske enklave, siger øjenvidner.

Det israelske militær siger, at "omkring 50 raketter er blevet affyret mod Israel fra Gaza".

Der var ikke umiddelbart oplysninger om dræbte og sårede på nogen af siderne.

Raketangrebene sker efter, at fire palæstinensere - deriblandt to militante fra det islamistiske Hamas - blev dræbt ved en israelsk militæraktion fredag i enklaven.

De to andre dræbte var demonstranter, der blev dræbt i sammenstød med militæret.

Israelernes aktion fandt sted, efter at to israelske soldater var blevet meldt såret ved et skyderi på grænsen.

Fredag demonstrerede tusindvis af palæstinensere i Gaza ved grænsen til Israel, skriver nyhedsbureauet AP. Mindst 50 palæstinensere blev såret eller lettere kvæstet under sammenstødene, oplyser sundhedsmyndighederne i Gaza. Palæstinensere har siden marts sidste år mindst en gang ugentligt demonstreret ved Gazagrænsen. Mere end 200 palæstinensere og en israelsk soldat har mistet livet under disse demonstrationer.

Gaza kontrolleres af Hamas, der er en islamistisk, militant gruppe. Området er også hjemsted for andre militante grupper.

Israel og Hamas er arvefjender og har udkæmpet tre krige, siden den militante gruppe tog magten i Gaza i 2007.

Siden 2014, hvor den seneste krig mellem Israel og Hamas fandt sted, er konflikten sporadisk blusset op.

Hamas ønsker at få ophævet en israelsk-egyptisk blokade, som har været i kraft over for Gaza, siden Hamas tog magten i området i 2007.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet. Der bor omkring to millioner palæstinensere./ritzau/AFP