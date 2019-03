En raket affyret fra Gaza har mandag morgen ramt et hus i det centrale Israel. Seks personer meldes såret.

Tidligt mandag morgen har en raket fra Gazastriben ramt et hus i det centrale Israel og såret seks mennesker.

Det oplyser den israelske redningstjeneste.

Lyden af advarselssirener vækkede beboerne i boligområdet Sharon nord for Tel Aviv. Herefter fulgte lyden af en eksplosion.

Det israelske militær oplyser, at det har observeret en raket affyret fra Gazastriben.

Ifølge israelsk politi ramte raketten et hjem i Mishmeret, der ligger nord for byen Kfar Saba. En efterfølgende brand ødelagde huset.

Redningstjenesten Magen David Adom oplyser mandag morgen, at seks personer er under behandling. Ifølge tjenesten er en 50-årig kvinde blevet "moderat såret", mens de andre, herunder et spædbarn, er kommet "lettere til skade".

I en pressemeddelelse oplyser den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at han som følge af angrebet afkorter sit besøg i USA, hvor han lige nu er på besøg.

Netanyahu vil rejse hjem til Israel efter sit møde med præsident Donald Trump senere mandag, lyder det i meddelelsen.

Angrebet kommer, ti dage efter at raketter blev affyret mod Israels tætbefolkede kommercielle hovedstad, Tel Aviv. Det israelske militær slog tilbage mod Gaza, og parterne syntes at nærme sig endnu en konfrontation.

Hamas-lederne i Gaza var dog hurtigt ude at sige, at raketterne var blevet affyret ved en fejl, hvilket bragte ro over situationen.

Det står ikke umiddelbart klart, hvem der står bag raketten mandag.

Gaza styres af Hamas, der er en islamistisk, militant gruppe. Området er også hjemsted for andre militante grupper, herunder Islamic Jihad, der er en iranskstøttet organisation, som også råder over et stort raketarsenal.

Israel og Hamas er arvefjender og har udkæmpet tre krige, siden den islamistiske, militante gruppe tog magten i Gaza i 2007.

Siden 2014, hvor den seneste krig mellem Israel og Hamas fandt sted, er konflikten sporadisk blusset op.

Palæstinenserne har endnu ikke kommenteret på mandagens hændelse.

/ritzau/AP