To hovedløse mandekroppe og hovedet af en kvinde er skyllet i land i Thailand. Den ene krop skyllede ind på den populære turiststrand Mae Ramphueng. Den anden på PMY Beach i Rayong provinsen. Det skriver australske News.com.au.

De hovedløse lig har angiveligt ligget af vandet i henholdsvis en uge og ti dage.

De to lig og hovedet blev fundet langt fra hinanden. De to kroppe blev fundet på to forskellige strande, der ligger cirka ti kilometer fra hinanden. Kvindens hovede blev fundet i vandet i nærheden af den hovedløsekroip, som var fundet på PMY Beach.

Det var lokale fiskere, som fandt hovedet tidligere på ugen cirka 20 kilometer syd for Bangkok.

Ligdelene er præget af forrådnelse, men det ene lig havde tre britisk udseende tatoveringer på håndleddet.

Selvom de forskellige fund er gjort væk fra hinanden, så mener politiet, at der er en sammenhæng mellem dødsfaldene.

Rayong provinsen er et populært område for udenlandske backpackere. Særligt grundet de naturskønne og øde strande.

Området er også populært for lokale beboere, der vil slippe lidt væk fra Bangkoks larm.